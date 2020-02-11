«Аризона» одержала волевую победу над «Монреалем» Хоккеисты «Монреаля» проиграли «Аризоне» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В составе «Канадиенс» заброшенными шайбами отметились Джейк Эванс (1-я минута) и Брендан Галлахер (2), у «Койотис» отличились Дерек Степан (6), Тейлор Холл (37) и Джейкоб Чикран (60).

После этой игры «Аризона» набрала 63 очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Монреаль» с 61 очков расположился на 11-м месте на «Востоке».

В следующем матче «Монреаль» в гостях сыграет против «Бостона» , а «Аризона» на выезде встретится с «Торонто».