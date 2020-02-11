«Аризона» одержала волевую победу над «Монреалем»

Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуемУзбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO.26.01.2020 14:45БоксУсачев Владислав
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в СаранскеНа первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания.08.02.2020 20:18Фигурное катаниеТигай Лев
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанцииОчередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00БиатлонТигай Лев
Все голы выходных в АПЛ (видео)В трех матчах команды забили девять мячей.10.02.2020 15:00ФутболЛипкин Антон
Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ»Федор Кудряшов быстро осваивается в своей новой команде - «Антяльяспоре».10.02.2020 21:03ФутболАвгустин Александр
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий неделиОбъявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина.02.02.2020 15:01Фигурное катаниеТигай Лев
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моимРоссийский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева.05.02.2020 14:00БоксУсачев Владислав
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в ПоклюкеЛучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего.24.01.2020 20:00БиатлонМысин Николай
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил СандгренаАмериканец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах.28.01.2020 21:00ТеннисИванова Дарья