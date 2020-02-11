Тодд Рирден: Нынешняя игра «Вашингтона» не является победоносным хоккеем Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден – о поражении в матче с «Айлендерс» (3:5).

- Никому из нас сейчас не весело. Но если только и делать, что фокусироваться на позитиве, ты никогда не станешь командой, готовой к плей-офф. И сейчас мы ею точно не являемся.

Я говорю игрокам все как есть, и не думаю, что кто-то из них шокирован выводом, что наша нынешняя игра не является победоносным хоккеем. Мы обязаны быть лучше. Сейчас мы набиваем шишки, но в конечном итоге эти шишки нам помогут.

За последние годы мы уже оказывались в ситуациях, когда победы доставались слишком легко. Иногда бывает даже полезно перебороть такой тяжелый этап, - передает слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что после этой игры «Айлендерс» набрал 70 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 77 очками занимает на «Востоке» третье место.