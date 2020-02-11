Тодд Рирден: Для Самсонова это сезон роста, до сих пор мы выдели только взлеты Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден – о пяти пропущенных шайбах вратаря «Кэпиталз» Ильи Самсонова в матче против «Айлендерс» (2:5).

- Для Самсонова это сезон роста. До сих пор мы выдели только взлеты, но реальность состоит не только из них. Иногда будет и не получаться. Хочу подчеркнуть: все голы стали результатом командных ошибок, Илья в них не виноват.

Сегодня нам впервые пришлось его заменить, но такой опыт молодому вратарю тоже необходим. Потому что в его жизни это когда-нибудь случится снова, - передает слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче против нью-йоркской команды Самсонов пропустил пять шайб после 20 бросков и покинул площадку на 31-й минуте встречи.