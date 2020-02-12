«Колорадо» выиграл у «Оттавы», одна из шайб на счету Ничушкина (видео) «Сенаторз» потерпели шестое поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» - «Оттава» завершился победой хозяев со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Одну из шайб на свой счет записал Валерий Ничушкина. Всего в активе россиянина 23 (11+12) очка в 50 матчах текущего сезона.

Голкипер Филипп Грубауэр отразил все 34 броска по своим воротам.

«Колорадо» набрал 72 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Оттава» - 15-я на Востоке (47).

Следующие матчи обе команды проведут 14 февраля на своих площадках. «Эвеланш» примут «Вашингтон», а «Оттава» - «Аризону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Оттава» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Рантанен, 20. Ничушкин, 51. Ландеског, 59.