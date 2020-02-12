Защитник «Сент-Луиса» Боумистер перенес сердечный приступ во время матча с «Анахаймом» Встреча была прервана при счете 1:1.

Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер перенес сердечный приступ во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Боумистер после завершения смены перенес сердечный приступ и упал на нашу скамейку. К счастью, благодаря оперативной реакции, нашему медицинскому персоналу, врачам «Анахайма» и врачам арены удалось стабилизировать Джея. Он мог реагировать и двигаться по дороге в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. В настоящий момент Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование врачами Анахайма. Мы сообщим о состоянии Джея завтрашним утром», - сказано в официальном заявлении генерального менеджера »Сент-Луиса» Дуга Армстронга на сайте клуба.

Напомним, сегодня матч регулярного чемпионата НХЛ »Анахайм» - «Сент-Луис» был прерван на 14-й минуте. 36-летний защитник гостей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Команды приняли решение не продолжать встречу. Хоккеисту была оказана своевременная медицинская помощь, он пришел в сознание и был доставлен в больницу.

Добавим, что встреча была прервана при счете 1:1. В составе «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев.

Игра будет продолжена в другой день при том же счете и с учетом статистики игроков.