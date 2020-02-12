Дэвид Куинн: Шестеркин просто останавливает шайбы. Это то, что мы ожидаем от него Клуб из Нью-Йорка одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского вратаря команды Игоря Шестеркина.

«Если вы посмотрите на его послужной список и профессиональную карьеру, то не увидите большой разницы в месте проведения матча. Он просто останавливает шайбы. Это, безусловно, именно то, что мы ожидаем от него. Это парень, который был успешен на каждой остановке своего пути в хоккее. Ему 24 года, он новичок, но, конечно, не в хоккее. Он вернулся к тому, что показывал в АХЛ», - цитирует Куинна New York Post.

Напомним, сегодня «Виннипег» потерпел домашнее поражение от «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Шестеркин отразил 42 броска из 43. В первом периоде вратарь получил повреждение в столкновении с форвардом «Джетс» Эндрю Коппом и был вынужден покинуть площадку, но во втором игровом отрезке россиянин вернулся на лед и доиграл встречу до конца.

«Рейнджерс» набрали 60 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. 14 февраля нью-йоркцы сыграют на выезде против «Миннесоты».