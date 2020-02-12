Телеканал ESPN назвал гол Овечкина самым крутым в истории НХЛ (видео) 14 лет назад Александр отличился в составе «Вашингтона», лежа на спине.

Американский телеканал ESPN опубликовал рейтинг под названием «10 самых крутых голов в истории НХЛ».

На первом месте оказалась шайба, которую Александр Овечкин забросил 16 января 2006 года в выездном матче против «Финикса». Российский нападающий, проводивший 14 лет назад свой первый сезон в НХЛ, поразил ворота команды Уэйна Гретцки, лежа на спине.

На втором месте гол Андрея Свечникова, датированный 30 октября прошлого года. Форвард «Каролины» поднял шайбу на крюк клюшки и перебросил в ворота «Калгари».

На третей ступеньке пьедестала почета знаменитый гол Марио Лемье во второй игре финала Кубка Стэнли 1991 года. Форвард «Питтсбурга» на высокой скорости обыграл двух защитников и вратаря «Миннесоты».

Из россиян в крутую десятку ESPN, кроме Овечкина и Свечникова, попали Павел Буре и Павел Дацюк.

Буре получил 6-е место за гол в составе «Ванкувера» в ворота «Бостона» в сезоне-1996/97.

Дацюк был награжден 9-м местом за издевательский буллит в игре «Детройта» против «Чикаго» 17 января 2010 года.