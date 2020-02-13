«Монреаль» Ковальчука проиграл «Бостону» (видео)

«Бостон» одержал домашнюю победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
Главным героем встречи стал нападающий хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Чех забил свой 41-й гол в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, опередив Александра Овечкина, на счету которого 40 заброшенных шайб.
Российский форвард гостей Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.
«Бостон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. «Монреаль» - 11-й (61).
15 февраля «Брюинз» примут «Детройт», а «Канадиенс» в гостях сыграют против «Питтсбурга».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Пастрняк, 7, 25, 36. Бержерон, 60 — Сканделла, 25.
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