«Монреаль» Ковальчука проиграл «Бостону» (видео) «Канадиенс» потерпели второе поражение подряд.

«Бостон» одержал домашнюю победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Чех забил свой 41-й гол в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, опередив Александра Овечкина, на счету которого 40 заброшенных шайб.

Российский форвард гостей Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

«Бостон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. «Монреаль» - 11-й (61).

15 февраля «Брюинз» примут «Детройт», а «Канадиенс» в гостях сыграют против «Питтсбурга».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пастрняк, 7, 25, 36. Бержерон, 60 — Сканделла, 25.