Генеральный менеджер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии Боумистера, перенесшего сердечный приступ Вчера встреча «блюзменов» против «Анахайма» была прервана при счете 1:1.

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал о состоянии защитника Джея Боумистера, перенесшего сердечный приступ во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«У Джея все хорошо, он в медицинском центре в Анахайме. Сейчас он проходит ряд тестов, чтобы определить, что произошло вчера вечером. Но все выглядит позитивно», - цитирует Армстронга пресс-служба НХЛ.

Напомним, вчера матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» - «Сент-Луис» был прерван на 14-й минуте. 36-летний защитник гостей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Команды приняли решение не продолжать встречу. Хоккеисту была оказана своевременная медицинская помощь, он пришел в сознание и был доставлен в больницу.

Добавим, что встреча была прервана при счете 1:1. В составе «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев.

Игра будет продолжена в другой день при том же счете и с учетом статистики игроков.

Боумистер был выбран на драфте НХЛ 2002 года «Флоридой» под общим третьим номером. Всего за карьеру в НХЛ он провел 1240 матчей (без учета игры с «Анахаймом») и набрал 424 (88+336) очка.