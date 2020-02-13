Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Кузнецов пропустит матч против «Колорадо» из-за травмы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 февраля 2020 07:25ХоккейНечаев Юрий

Кузнецов пропустит матч против «Колорадо» из-за травмы

Встреча состоится 14 февраля.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден сообщил, что российский нападающий команды Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

«Он поехал с нами на выезд, но не сыграет с «Колорадо», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, Кузнецов получил травму верхней части тела в матче против «Айлендерс» (3:5). В текущем сезоне 27-летний форвард набрал 46 (19+27) очков в 53 матчах.

«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции. После 56 игр команда набрала 77 очков. В последних пяти встречах «Кэпиталз» потерпели три поражения.

14 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях против «Колорадо».

Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Мы находимся в постоянном контакте с биатлонистками по допинговым делам в CAS Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира
Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав
Владимир Ильин: На шутки в «Ахмате» нет ни времени, ни сил Автор четырех голов «Урала» в первой части сезона зимой перебрался из Екатеринбурга в Грозный. 27-летний нападающий рассказал о том, как осваивается в новой команде. 12.02.2020 13:30 Футбол Григорьевская Юлия
«Жертвы» коронавируса для клубов РПЛ До 21 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно, клубы могут искать новичков не только на Западе, но и на Востоке. С учетом последних событий в Китае это направление приобретает особую актуальность. 12.02.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020 В четверг смешанной эстафетой открывается чемпионат мира в итальянском Антхольце. 12.02.2020 20:30 Биатлон Тигай Лев
Вытащит ли Порядин «волков» в плей-офф? Интриги на финише регулярного чемпионата «Советский спорт» выделил главные интриги концовки «гладкого» турнира. 10.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
08:00 Биатлон Сергей Тарасов: Гараничев в Антхольце всегда хорошо выступал
07:57 Хоккей Овечкин - о спаде «Вашингтона»: Невозможно весь сезон провести стабильно
07:40 Хоккей «Тампа» вызвала нападающего Волкова из АХЛ
07:25 Хоккей Кузнецов пропустит матч против «Колорадо» из-за травмы
07:09 Футбол СМИ: Санчо согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»
06:57 Футбол Антонио Конте: «Интер» должен был быстрее перемещать мяч в игре против «Наполи»
06:46 Хоккей Генеральный менеджер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии Боумистера, перенесшего сердечный приступ
06:32 Хоккей «Монреаль» Ковальчука проиграл «Бостону» (видео)
06:20 Футбол Гаттузо - после победы над «Интером»: Нужно продолжать работать, «Наполи» еще ничего не сделал
01:49 Футбол СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Барселону»
01:27 Футбол «Лион» выбил «Марсель» из Кубка Франции
01:10 Футбол «Атлетик» обыграл «Гранаду» в первом полуфинальном матче Кубка Испании
00:45 Футбол Гол Руиса помог «Наполи» обыграть «Интер» в матче Кубка Италии
00:29 Футбол СМИ: «Челси» согласовал трансфер Зиеша за 40 млн евро
00:09 Футбол У Даниэла Алвеса украли машину
00:06 Футбол Слуцкий высмеял технику Дзюбы: Это финальная. Голосуйте (видео)
23:53 Теннис Светлана Кузнецова: К себе нет вопросов, сделала все, что могла
23:45 Волейбол «Зенит-Казань» проиграл польскому клубу «Ястшембский Венгель» в Лиге чемпионов
23:41 Греко-римская борьба На чемпионате Европы по греко-римской борьбе Абдулаев выиграл серебро, а Головин – бронзу
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Эпидемию ОРВИ зарегистрировали в Ростовской области
Следственный комитет прокомментировал уголовные дела мэра Георгиевска
В Омске вводят ограничения по митингам. Что можно и чего теперь нельзя
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика