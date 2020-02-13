Кузнецов пропустит матч против «Колорадо» из-за травмы

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден сообщил, что российский нападающий команды Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».
«Он поехал с нами на выезд, но не сыграет с «Колорадо», - цитирует тренера пресс-служба клуба.
Напомним, Кузнецов получил травму верхней части тела в матче против «Айлендерс» (3:5). В текущем сезоне 27-летний форвард набрал 46 (19+27) очков в 53 матчах.
«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции. После 56 игр команда набрала 77 очков. В последних пяти встречах «Кэпиталз» потерпели три поражения.
14 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях против «Колорадо».
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