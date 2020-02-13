«Тампа» вызвала нападающего Волкова из АХЛ Хоккеист в текущем сезоне сыграл восемь матчей в НХЛ.

«Тампа» вызвала российского нападающего Александра Волкова из клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч».

We have recalled Alex Volkov from the @SyracuseCrunch. https://t.co/auIhAYxE0V — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 12, 2020

Данное решение принято из-за травмы Никиты Кучерова, которую он получил в игре против «Питтсбурга» (2:1 ОТ).

В текущем сезоне Волков сыграл восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал одно (0+1) очко. За «Сиракьюз Кранч» он записал на свой счет 24 (6+18) очка в 35 встречах.

После 57 игр «Тампа» набрала 79 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. 14 февраля «Лайтнинг» примут «Эдмонтон».