Тодд Рирден: Овечкин знает, что голы придут, когда команда играет правильно и побеждает Россиянин не забивает два матча подряд.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден рассказал о том, какое давление испытывает Александр Овечкин на данном этапе своей карьеры.

«Сейчас за ним следят внимательнее, чем когда он забивал 600-й гол. Он всегда с микрофоном, наши матчи показывают на федеральном канале, меняется время игр. Мы обязаны обращать внимание на такую звезду и его достижения. Но вы только подумайте, какое это давление, а он все-таки человек. Хотя иногда кажется, что он супермен. Думаю, что он очень обрадуется, когда этот рубеж останется позади. Он знает, что голы придут, если наша команда играет правильно и побеждает», - приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, в настоящий момент в активе Овечкина 698 заброшенных шайб в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин занимает восьмое место в истории лиги.

В последних четырех матчах «Вашингтон» потерпел три поражения, проиграв, в частности, два домашних матча подряд (2:7 «Филадельфии», и 3:5 «Айлендерс»). В двух этих играх Овечкин не забросил ни одной шайбы. Столичная команда опустилась с первого на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, пропустив вперед «Бостон» и «Тампу».

Следующий матч «Кэпиталз» проведут 14 февраля в гостях против «Колорадо».