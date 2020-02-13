«Лос-Анджелес» обыграл «Калгари», Елесин сыграл первый матч в НХЛ (видео) «Кингз» прервали серию из пяти поражений подряд.

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2).

В составе победителей по голу забили Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Кертис Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. Нападающий Николай Прохоркин участие в матче не принимал.

У «Флэймз» дублем отметился Элиас Линдхольм, еще один гол на счету Микаэля Баклунда.

В составе гостей свою первую игру в НХЛ провел защитник Александр Елесин. Хоккеист провел на льду почти 11 минут и результативными действиями не отметился. В АХЛ Елесин сыграл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Защитник дважды в ходе регулярного сезона НХЛ вызывался в основной состав «Флэймз», но ранее за главную команду не играл.

В таблице Западной конференции «Калгари» занимает седьмое место, набрав 64 очка. «Лос-Анджелес», несмотря на победу, по-прежнему последний (45).

14 февраля «Флэймз» сыграют на выезде против «Анахайма», а 16-го числа «Кингз», также в гостях, встретятся с «Колорадо».

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«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Голы: Тоффоли, 33. Вагнер, 33:00. Макдермид, 42. Картер, 56. Уокер (п.в.), 60 — Баклунд, 32. Линдхольм, 44, 57.