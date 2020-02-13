«Ванкувер» одержал победу над «Чикаго» «Блэкхокс» потерпели пятое поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» одержал домашнюю победу над «Чикаго» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В составе победителей Брендон Саттер набрал три (1+2) очка. Голкипер Якоб Маркстрем отразил все 49 бросков по своим воротам.

В таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает четвертое место, набрав 69 очков. «Калгари» - седьмой (64).

16 февраля «Блэкхокс» сыграют в гостях против «Калгари», а днем позже «Кэнакс» примут «Анахайм».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Чикаго» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хорват, 16. Годетт, 27. Саттер, 58.