Нападающий «Сибири» Комаров не поможет команде в конце сезона Нападающий «Сибири» Виктор Комаров выбыл до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игрок получил травму верхней части тела в матче против «Куньлуня» (0:3).

Вчера медицинское обследование показало, что хоккеист поможет команде на протяжении трех месяцев. Это значит, что в нынешнем сезоне Комаров больше не сыграет.

☹️Виктор Комаров выбыл до конца сезона, получив травму в матчем с «Куньлунем».https://t.co/3Odi2vywhC pic.twitter.com/g8thlWAw3G — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 13, 2020

В этом сезоне 25-летний нападающий отыграл 43 матча, набрав 13 (6+7) очков.

На данный момент «Сибирь» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 55 матчах. Сегодня команда в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома примет «Сочи».