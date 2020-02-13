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Пастрняк - после хет-трика в ворота «Монреаля»: Благодарю партнеров и надеюсь на продолжение банкета - Советский спорт
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13 февраля 2020 11:44ХоккейНечаев Юрий

Пастрняк - после хет-трика в ворота «Монреаля»: Благодарю партнеров и надеюсь на продолжение банкета

Сегодня «Бостон» обыграл «Монреаль»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Монреаля». Чех уже в четвертый раз в сезоне забросил три шайбы в одном матче.

«Конечно, я этому рад. Ранее в карьере мне этого не удавалось, так что я счастлив. Но я уже много раз говорил, что ничего не добился бы без партнеров. Я их благодарю и надеюсь на продолжение банкета», - цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Бостон» одержал домашнюю победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Главным героем встречи стал Пастрняк, оформивший хет-трик. Чех забил свой 41-й гол в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, опередив Александра Овечкина, на счету которого 40 заброшенных шайб.

Примечательно, что из четырех хет-триков в сезоне, два Пастрняк оформил в играх против «Монреаля».

«Бостон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка. 15 февраля «Брюинз» примут «Детройт».

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