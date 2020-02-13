Гинек Зогорна: Игроки «Амура» намерены до конца бороться за попадание в плей-офф Нападающий «Амура» Гинек Зогорна поделился мыслями по поводу нынешнего сезона хабаровской команды.

– На протяжении всего сезона тренеры нам говорят забыть о проблемах и думать только о том, что происходит на льду. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы порадовать болельщиков. Считаю, что даже во время длинных серий поражений мы в большинстве игр показывали качественный хоккей. И, благодаря характеру, переживали эти серии неудач. Поэтому до сих пор сохраняем шансы на плей-офф и намерены до конца бороться за попадание туда, – цитируют Зогорну «Известия».

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего чеха 31 (11+20) очко в 55 поединках.

На данный момент «Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. Сегодня команда сыграет в гостях против «Витязя». Начало встречи – в 19.30 по московскому времени.