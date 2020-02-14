Геннадий Тимченко: Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Морозова - Советский спорт
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14 февраля 2020 12:41Хоккей

Геннадий Тимченко: Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Морозова

Председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал избрание президентом КХЛ Алексея Морозова.

- Советом директоров принято решение утвердить на посту президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова, ранее занимавшего должность вице-президента КХЛ по развитию молодёжного хоккея. Думаю, нет необходимости долго представлять великолепного мастера, одного из самых ярких нападающих в истории российского хоккея, серебряного призера Олимпиады, двукратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина.

Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрел необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности.

Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объем работы, в то же время дальнейший путь четко определен нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать, - передает слова Тимченко пресс-служба КХЛ.

Напомним, что Дмитрий Чернышенко, занимавший пост Президента ООО «КХЛ» с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.

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