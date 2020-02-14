Данис Зарипов: Знаю подход Морозова ко всем делам, он достоин поста главы КХЛ Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал избрание президентом КХЛ Алексея Морозова.

- Я знаком с Алексеем много лет и искренне рад за него. Я знаю его подход ко всем делам, начиная с мелочей. Этот человек достоин такого высокого поста. Тем более он получил большой опыт, работая в Молодежной хоккейной лиге.

Это правильный хоккейный человек. Но все равно это достаточно удивительный момент, когда хоккеист становится главным в такой большой хоккейной структуре, причем в достаточно молодом возрасте. Но Морозов это явно заслужил, - передает слова Зарипова «РИА Новости».

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что Дмитрий Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ.