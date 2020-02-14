Никлас Бэкстрем: То, как «Вашингтон» играл в последнее время, было просто неприемлемо Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем – о волевой победе команды в матче против «Колорадо» (3:2).

- То, как мы играли в последнее время, было просто неприемлемо. Мы много обсуждали детали, но в первом периоде было такое ощущение, словно нас и не было на льду. В этой лиге нужно каждую секунду осознавать, что делаешь на площадке. Здесь нет ни легких матчей, ни легких соперников. После перерыва мы пришли в себя, начали трудиться, в том числе и возле своих ворот, - приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» до этой встречи проиграл три из четырех домашних встречи. На данный момент «Кэпиталз» с 79 очками поле 57 матчей регулярного чемпионата занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.