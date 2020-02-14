Никлас Бэкстрем: То, как «Вашингтон» играл в последнее время, было просто неприемлемо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 февраля 2020 13:05Хоккей

Никлас Бэкстрем: То, как «Вашингтон» играл в последнее время, было просто неприемлемо

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем – о волевой победе команды в матче против «Колорадо» (3:2).

- То, как мы играли в последнее время, было просто неприемлемо. Мы много обсуждали детали, но в первом периоде было такое ощущение, словно нас и не было на льду. В этой лиге нужно каждую секунду осознавать, что делаешь на площадке. Здесь нет ни легких матчей, ни легких соперников. После перерыва мы пришли в себя, начали трудиться, в том числе и возле своих ворот, - приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» до этой встречи проиграл три из четырех домашних встречи. На данный момент «Кэпиталз» с 79 очками поле 57 матчей регулярного чемпионата занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Армен Маргарян: Под Мусаева расчистили дорогу, а для Щетинина написали программу Начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» о причинах продажи Нобоа и Краневиттера, уходе Чистякова и возвращении Васютина и Кругового. 14.02.2020 11:09 Футбол
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Сергей Толчинский: ЦСКА находится в небольшой яме Поражение красно-синих как следствие подготовки к плей-офф? 13.02.2020 22:30 Хоккей Кузютина Елена
Анфиса Резцова: Реально выиграть медали только в эстафетах Накануне чемпионата мира по биатлону в гостях у «Советского спорта» побывала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. 12.02.2020 11:00 Биатлон Волохов Юрий, Тигай Лев, Чикирис Олег
Еще по теме:
М. Фуркад – о заявлении Резцовой: Поговорю со своим адвокатом по этому поводу Анфиса Резцова: Фуркад никогда не достигнет того, чего достигла я Мартен Фуркад: У Резцовой старческий маразм
Кокорин и «Сочи»: вирус вылечили, осталось снять корону Эпопея с противостоянием Александра Кокорина и «Зенита», настойчиво желавшего на полгода сослать нападающего на Черноморское побережье, близка к развязке.   13.02.2020 08:30 Футбол Мощенко Захар
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Дмитрий Хохлов: Не в обиду Комличенко, в моем списке были другие форварды Интервью с бывшим главным тренером «Динамо». 12.02.2020 21:00 Футбол Августин Александр
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о предстоящем ЧМ-202 по биатлону 13.02.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Юрий Семин: «Локомотив» для меня – не родной дом Главный тренер вице-чемпионов России во время испанских сборов дал обстоятельное интервью ютуб-каналу Nobel. Приводим самые интересные фрагменты. 13.02.2020 21:00 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
14:33 Олимпиада Станислав Поздняков: Новый глава ВФЛА должен обладать кристально чистой репутацией
14:20 Футбол В «Зените» не подтвердили переход Кокорина в «Сочи»
14:12 Футбол Поздравление от «Динамо» с 14 февраля: Люблю тебя больше, чем гол «Спартаку» с 55 метров (фото)
14:00 Футбол Шатов останется в «Зените» как минимум до лета
13:58 ММА Билеты на бой Емельяненко и Исмаилова очень быстро раскупаются
13:53 Бокс Кушиташвили может получить пожизненную дисквалификацию за употребление кокаина
13:46 Бокс Самый символичный бой года эксклюзивно покажет РЕН ТВ
13:38 Хоккей Алексей Морозов: Вопрос про ярмарки юниоров нужно задать ФХР, мы пока не видим смысла в этом
13:31 Футбол Агент: Италия – второй дом Погба. Он хочет вернуться в «Ювентус»
13:18 Хоккей Дмитрий Чернышенко: Морозов из успешного спортсмена превратился в эффективного менеджера
13:13 Биатлон Круглов – о перспективах россиян на ЧМ в Антхольце: Надо ставить выполнимые задачи
13:05 Хоккей Никлас Бэкстрем: То, как «Вашингтон» играл в последнее время, было просто неприемлемо
13:03 Хоккей Алексей Морозов: Мы запланировали встречу с ФХР, у нас много вопросов
12:58 Футбол Зиеш – о трансфере в «Челси»: Я очень рад. Это новый вызов в моей карьере
12:45 Хоккей Данис Зарипов: Знаю подход Морозова ко всем делам, он достоин поста главы КХЛ
12:41 Хоккей Геннадий Тимченко: Члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Морозова
12:36 Хоккей Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ
12:30 Бокс В анализах Кушиташвили обнаружили наркотики
12:28 Футбол Станислав Черчесов: Критические стрелы Рейнгольда заставляли задумываться над тем, что мы делаем
12:27 Баскетбол Димитрис Итудис: С первого момента Хэкетт понял, что ЦСКА – его семья, а это очень важно
Гримасы реновации: ветерана войны выгоняют из квартиры до Дня Победы
Олег Гуменюк и его место в истории Владивостока
ГЖФ ответил на жалобы жителей «Салават Купере» о продуваемых квартирах
Бочаров предложил построить четырехполосную трассу до Фролово
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика