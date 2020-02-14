Владислав Третьяк: Что касается потолка зарплат в КХЛ, этот вопрос еще надо будет вместе посмотреть Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию, что со следующего сезона в КХЛ будут введены жесткий потолок и пол зарплат.

- Что касается жесткого потолка зарплат в КХЛ, этот вопрос нам еще надо будет вместе посмотреть. Как лучше сделать, чтобы сборная не страдала. Нужно решение совместно принимать всеми клубами и ФХР. До какого уровня понижать потолок? Здесь еще много вопросов. Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения с приходом Морозова, но посмотрим, как он себя поведет. Надо посмотреть, - цитирует Третьяка «РИА Новости».

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что со следующего года лига намерена кроме потолка зарплат ввести также нижнее ограничение зарплатной ведомости.