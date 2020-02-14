Жена Овечкина сообщила об ограблении - Советский спорт
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14 февраля 2020 16:17ХоккейГичунцев Артур

Жена Овечкина сообщила об ограблении

По ее словам, инцидент произошел в аэропорту США.

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лишилась ценных вещей в результате ограбления.

«Я получила багаж, и все сумочки, которые находились внутри, украдены! Не летайте на American Airlines, отвратительная авиакомпания», – написала жена игрока в своем Instagram.

Напомним, в настоящий момент Александр Овечкин, выступающий в НХЛ с 2005 года, забросил 698. По этому показателю россиянин занимает восьмое место в истории лиги.

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