Жена Овечкина сообщила об ограблении По ее словам, инцидент произошел в аэропорту США.

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина лишилась ценных вещей в результате ограбления.

«Я получила багаж, и все сумочки, которые находились внутри, украдены! Не летайте на American Airlines, отвратительная авиакомпания», – написала жена игрока в своем Instagram.

Напомним, в настоящий момент Александр Овечкин, выступающий в НХЛ с 2005 года, забросил 698. По этому показателю россиянин занимает восьмое место в истории лиги.