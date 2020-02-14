«СКА-1946» досрочно выиграл чемпионат МХЛ У фарм-клуба СКА отрыв в 15 очков от уфимского «Толпара».

Стать недосягаемым для ближайшего преследователя, «СКА-1946» помогла домашняя победа в клубном дерби против команды «СКА-Варяги» – 5:2.

«СКА-1946» лидирует в Западной конференции и регулярном чемпионате МХЛ, набрав 106 очков в 57 матчах. У лучшей команды Востока «Толпара» 91 очко после 58 игр.

Всего каждый из 34 участников турнира проведет по 64 встречи.