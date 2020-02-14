Якуб Коварж: Постараюсь набраться сил и помочь «Автомобилисту» в плей-офф Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж рассказал о своем восстановлении после травмы.

– Спасибо всем, кто переживает за меня. Вчера прошла операция, доктора говорят, что все будет окей. До конца сезона осталось совсем мало, но я ни в коем случае не прощаюсь с ним! Постараюсь набраться сил и помочь нашей команде в Кубке Гагарина. До встречи на хоккее, – написал Коварж.

#Instagram_@jkovar21

Спасибо всем кто переживает за меня❤вчера прошла операция, доктора говорят что всё будет ок👍🏼 до конца сезона осталось совсем мало но я в никоем случае не прощаюсь с нем☝🏼 постараюсь набрат сил и помочь нашей команде в кубке гагарина🚀 до встречи на хоккее🏒 pic.twitter.com/52ZYniR0TQ — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) February 14, 2020

*Якуб печатал текст сам😅 — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) February 14, 2020

Напомним, что 31-летний голкипер получил травму 25 января в матче против «Ак Барса» (2:3), столкнувшись с партнером по команде Денисом Бодровым.

В нынешнем сезоне на счету Коваржа 46 матчей, в которых команда одержала 27 побед, а чех пропустил 97 шайб (по 2,20 за игру), отразив 93% бросков.

«Автомобилист» уже гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина – с 70 очками команда занимает четвертое место в Восточной конференции. В следующем матче екатеринбуржцы сыграют против минского «Динамо».