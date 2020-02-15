Александр Георгиев: Против «Коламбуса» «Рейнджерс» отлично сыграли в обороне - Советский спорт
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15 февраля 2020 07:49ХоккейНечаев Юрий

Александр Георгиев: Против «Коламбуса» «Рейнджерс» отлично сыграли в обороне

Сегодня нью-йоркцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев похвалил партнеров по команде за игру в обороне в матче против «Коламбуса».

«Это достижение всей команды, а не только мое. Сегодня мы отлично сыграли в защите. Это сделало мою работу довольно легкой», - цитирует пресс-служба клуба Георгиева.

Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Павел Бучневич. Нападающий отличился уже на первой минуте матча. Артемий Панарин сделал результативную передачу. Георгиев отразил 36 бросков из 37. Россиянин был признан второй звездой матча.

В таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место, набрав 71 очко. «Рейнджерс» - 11-е (64).

17 февраля «Блю Джекетс» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Бостон».

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