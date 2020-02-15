Александр Георгиев: Против «Коламбуса» «Рейнджерс» отлично сыграли в обороне Сегодня нью-йоркцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев похвалил партнеров по команде за игру в обороне в матче против «Коламбуса».

«Это достижение всей команды, а не только мое. Сегодня мы отлично сыграли в защите. Это сделало мою работу довольно легкой», - цитирует пресс-служба клуба Георгиева.

Georgie: “It’s about what the whole team accomplished, not about me. Today we played really great defense. Made my job pretty easy.” pic.twitter.com/7vBSjPjJq0 — New York Rangers (@NYRangers) February 15, 2020

Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Павел Бучневич. Нападающий отличился уже на первой минуте матча. Артемий Панарин сделал результативную передачу. Георгиев отразил 36 бросков из 37. Россиянин был признан второй звездой матча.

В таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место, набрав 71 очко. «Рейнджерс» - 11-е (64).

17 февраля «Блю Джекетс» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Бостон».