Александр Георгиев: Против «Коламбуса» «Рейнджерс» отлично сыграли в обороне

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев похвалил партнеров по команде за игру в обороне в матче против «Коламбуса».
«Это достижение всей команды, а не только мое. Сегодня мы отлично сыграли в защите. Это сделало мою работу довольно легкой», - цитирует пресс-служба клуба Георгиева.
Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
В составе победителей заброшенной шайбой отметился Павел Бучневич. Нападающий отличился уже на первой минуте матча. Артемий Панарин сделал результативную передачу. Георгиев отразил 36 бросков из 37. Россиянин был признан второй звездой матча.
В таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место, набрав 71 очко. «Рейнджерс» - 11-е (64).
17 февраля «Блю Джекетс» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Бостон».
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий Андрей Николаев: У Семака в последнее время многовато противоречий Бывший нападающий «Зенита» поделился мнением о подготовке питерского клуба к возобновлению сезона. 13.02.2020 23:30 Футбол Медведев Иван Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей Борис Майоров: Президент КХЛ должен быть узнаваемым и признаваемым Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 12.02.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Сергей Толчинский: ЦСКА находится в небольшой яме Поражение красно-синих как следствие подготовки к плей-офф? 13.02.2020 22:30 Хоккей Кузютина Елена Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 15.02.2020 07:19 Хоккей Трофименко Кирилл Морозова объявят президентом КХЛ в пятницу Новым главой КХЛ станет двукратный чемпион мира Алексей Морозов, занимающий пост управляющего директора МХЛ и президента «Крыльев Советов». 12.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав