Александр Георгиев: Против «Коламбуса» «Рейнджерс» отлично сыграли в обороне

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев похвалил партнеров по команде за игру в обороне в матче против «Коламбуса».

«Это достижение всей команды, а не только мое. Сегодня мы отлично сыграли в защите. Это сделало мою работу довольно легкой», - цитирует пресс-служба клуба Георгиева.

Georgie: “It’s about what the whole team accomplished, not about me. Today we played really great defense. Made my job pretty easy.” pic.twitter.com/7vBSjPjJq0