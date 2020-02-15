Главный тренер «Каролины» - о шайбе Свечникова: Этот гол - для различных обзоров (видео) Российский нападающий продлил личную результативную серию до шести матчей.

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал шайбу российского нападающего Андрея Свечникова в ворота «Нью-Джерси».

«Этот гол - для различных обзоров. Нужно быть осторожным и не делать такое слишком часто. Когда такое случается, хочется делать это снова и снова вместо того, чтобы играть попроще, но у этих ребят есть чуть больше свободы для такой игры», - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Харрикейнз» одержали домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Свечников. Для 19-летнего нападающего этот гол стал 23-м в сезоне и 43-м в карьере в НХЛ.

«Харрикейнз» набрали 69 очков и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. 16 февраля «Каролина» примет «Эдмонтон».