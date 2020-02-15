Дэвид Куинн: Бучневич делает вещи, которые бомбардиры обычно не делают

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил игру нападающего команды Павла Бучневича.
«Бучневич, Крайдер и Зибанежад были очень хороши. Особенность Бучневича в том, что он делает вещи, которые бомбардиры обычно не делают. Его игра в обороне при этом стала намного лучше», - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
В составе победителей заброшенной шайбой отметился Бучневич. Нападающий отличился уже на первой минуте матча. Всего в текущем сезоне форвард набрал 35 (13+22) очков.
В таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место, набрав 71 очко. «Рейнджерс» - 11-е (64).
17 февраля «Блю Джекетс» сыграют в гостях против «Нью-Джерси», а клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Бостон».
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