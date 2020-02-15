«Сибирь» дома одолела «Северсталь» Новосибирцы прервали двухматчевую серию без побед.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Северсталью» завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Юусо Пуустинен (15-я минута), Юрки Йокипакка (20) и Игорь Макаров (54). Соперник ответил результативными бросками Макара Хабарова (6) и Ильи Хохлова (15).

Таким образом, «Сибирь» набирает 68 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. Новосибирцы уже гарантировали себе участие в плей-офф кубка Гагарина. Череповецкий клуб с 50 очками идет десятым на Западе.

Следующим соперником «Сибири» станет «Барыс» – игра пройдет в Казахстане. «Северсталь» сыграет в гостях с «Трактором».