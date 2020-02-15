СКА победил «Салават Юлаев» в овертайме, Сошников и Токранов отметились хет-триками Уфимцы потерпели второе поражение кряду.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Салаватом Юлаевым» завершился победой питерцев со счетом 5:4.

В составе победителей шайбами отметились Лукас Бенгтссон (2-я минута), Василий Токранов (34, 40, 61) и Сергей Плотников (42). Соперник ответил результативными бросками Никиты Сошникова (8, 12, 38) и Владислава Картаева (54).

Исход встречи решался в овертайме – победу питерскому клубу принес Токранов.

Таким образом, СКА набирает 85 очков и сохраняет вторую позицию в Западной конференции. «Салават» идет шестым на Востоке (64).

В следующем матче питерцы дома примут «Адмирал», а уфимцы сыграет на домашней арене с «Сочи»