«Трактор» обыграл «Куньлунь» по буллитам Китайский клуб уступил во втором матче кряду.

Хоккеисты «Трактора» добились домашней победы над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

Хозяева открыли счет на девятой минуте первого периода – шайбу забросил Андрей Попов. Затем гости дважды огорчили голкипера соперников Станислава Галимова – голы забили Лукас Локхарт (31) и Итан Уэрек (32). На 34-й минуте Вячеслав Основин смог уравнять шансы команд.

Исход встречи решался в серии буллитов – победу принес Егор Степанов.

«Трактор» с 49 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Куньлунь» идет на седьмой строчке (60).

В следующем матче екатеринбуржцы сыграют дома с «Адмиралом», а пекинский клуб отправится в гости к «Металлургу».