«Оттава» проиграла «Торонто», Наместников набрал одно очко (видео) В последних пяти матчах «Сенаторз» потерпели четыре поражения.

«Оттава» на своем льду уступила «Торонто» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

Нападающий хозяев Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу. Российский хоккеист набрал 24 (12+12) очка в 54 матчах текущего сезона.

В составе «Торонто» одну из шайб забросил Остон Мэттьюc, которая стала для него 42-й в сезоне. Форвард догнал лидера снайперской гонки, Давида Пастрняка из «Бостона».

В таблице Восточной конференции «Мэйпл Лифс» набрали 70 очков и поднялись на восьмое место. «Сенаторз» - 15-е (49).

Следующие матчи команды проведут 17 февраля. «Торонто» сыграет в гостях против «Баффало», а «Оттава» примет «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Браун, 37. Голубеф, 50 — Мэттьюc, 5. Маззин, 22. Нюландер, 32. Марнер, 59.