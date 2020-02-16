Главный тренер «Монреаля» раскритиковал судейство после поражения от «Далласа» Сегодня «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен раскритиковал работу судейской бригады после поражения от «Далласа».

«Обескураживающее судейство. Им должно быть стыдно. Когда мы не играем хорошо, то я выхожу к вам и говорю: «Мы не были достаточно хороши». Но сегодня «Монреаль» должен был обыграть две команды. Они свистнули Йоэлю Армии удаление. Но если это была задержка, то в овертайме должно было быть удаление на нем. Максу Доми разбивают лицо в кровь - никакой реакции. В тех ситуациях мы должны были получать большинство», - цитирует Жюльена The Score.

Напомним, сегодня в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» в овертайме проиграл «Далласу» со счетом 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).

В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин. По ходу матча судейская бригада не зафиксировала ни одного нарушения правил со стороны игроков «Далласа», тогда как «Монреаль» дважды оставался в меньшинстве.

«Даллас» набрал 73 очка и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Монреаль» - 12-й на Востоке (62).

17 февраля «Старз» сыграют в гостях против «Оттавы», а 19-го числа «Канадиенс», также на выезде, встретятся с «Детройтом».