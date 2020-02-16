«Вашингтон» проиграл «Аризоне», Овечкин вновь не забил В последних пяти матчах «Кэпиталз» потерпели три поражения.

«Аризона» одержала победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Дворак, Фил Кессел и Лоусон Круз.

Автором единственного гола «Вашингтона» стал Карл Хагелин.

Российские хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных, а Евгений Кузнецов пропустил матч из-за травмы.

«Аризона» набрала 66 очков и расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Вашингтон» - третий на Востоке (79).

18 февраля «Койотис» примут «Айлендерс», а «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Вегаса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вашингтон» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Дворак, 28. Кессел, 46. Круз, 60 (п.в.) — Хагелин, 38.