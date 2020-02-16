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Овечкин - о 700-й шайбе в НХЛ: Рано или поздно это произойдет - Советский спорт
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16 февраля 2020 11:15ХоккейНечаев Юрий

Овечкин - о 700-й шайбе в НХЛ: Рано или поздно это произойдет

Сегодня «Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что не зацикливается на своей безголевой серии.

«Конечно, хочется покончить с этим и двигаться вперед, но... если не удается забить, ты просто движешься вперед. Нельзя на этом зацикливаться и думать: «Ох, я не забил. Все кончено». Рано или поздно это произойдет. У меня есть неплохие моменты, нужно продолжать в том же духе». - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Аризона» одержала победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Овечкин в этом матче результативными действиями не отметился.

Россиянин уже четыре матча подряд на может набрать очков. Сейчас на счету Овечкина 698 заброшенных шайб в карьере в НХЛ. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги.

«Аризона» набрала 66 очков и расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Вашингтон» - третий на Востоке (79).

18 февраля «Койотис» примут «Айлендерс», а «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Вегаса».

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