Главный тренер «Вашингтона»: Игра Овечкина тревожит меня сейчас меньше всего Сегодня «Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден признался, что не беспокоится по поводу безголевой серии российского нападающего Александра Овечкина.

«Алекс в последних матчах создал себе массу возможностей. Его игра тревожит меня сейчас меньше всего. Попал в штангу, несколько раз не повезло с рикошетами. Он оказывается в нужных местах, для него это главное. Меня больше беспокоит другое: у нас есть четыре тройки нападения, которые должны его поддержать», - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Аризона» одержала победу над «Вашингтоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Овечкин в этом матче результативными действиями не отметился.

Россиянин уже четыре матча подряд на может набрать очков. Сейчас на счету Овечкина 698 заброшенных шайб в карьере в НХЛ. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги.

«Аризона» набрала 66 очков и расположилась на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Вашингтон» - третий на Востоке (79).

18 февраля «Койотис» примут «Айлендерс», а «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Вегаса».