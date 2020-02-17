Пуустинен продлил контракт с «Сибирью» Новосибирцы гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Пресс-служба «Сибири» сообщила о том, что нападающий команды Юусо Пуустинен подписал новый контракт с клубом.

Отмечается, что новое соглашение будет действовать до 2021 года.

⚡Лучший снайпер остается с нами еще на год🥳

ХК «Сибирь» договорился о подписании нового однолетнего контракта с финским нападающим Юусо Пуустиненым.

Юусо является лучшим снайпером команды с 18 шайбами в 54 встречах, его активе 15 передач и положительный показатель полезности 6. pic.twitter.com/lOOThPZuJK — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 17, 2020

Отметим, что 31-летний финн выступает в команде с 2019 года. Пуустинен – лучший бомбардир новосибирцев в этом сезоне, забросив 18 шайб в 54 играх. Также на его счету 15 ассистов.

«Сибирь» досрочно гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ. На данный момент команда идет на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 68 очков в 57 встречах.