Паскуале, Мерфи и Сошников признаны лучшими игроками недели в КХЛ Лига определила лучших хоккеистов прошедшей недели.

Лучшим вратарем назван Эдвард Паскуале из «Барыса».

Голкипер помог своей команде одержать победы в двух гостевых матчах прошедшей недели, отражая 94,12 % бросков при коэффициенте надежности 2,00.

Райан Мерфи из «Нефтехимика» стал лучшим защитником.

Канадский хоккеист вместе с командой одержал победы во всех трех матчах, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Лучшим нападающим признан игрок «Салавата Юлаева» Никита Сошников.

В трех матчах форвард набрал 7 (5+2) очков.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков стал лучшим новичком.

В трех играх хоккеист заработал 2 (1+1) очка.