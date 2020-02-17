Бэкстрем - о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ: Однажды он добьется своего На счету россиянина 698 голов.

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем рассказал, что его партнеру, Александру Овечкину, уже надоело говорить о приближающейся юбилейной шайбе в карьере.

«Он забьет. Ему уже надоело говорить на эту тему, но однажды он добьется своего», - цитирует официальный сайт НХЛ Бэкстрема.

Напомним, в настоящий момент на счету Овечкина 698 голов в карьере в НХЛ. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги. В последних четырех матчах россиянин не смог набрать ни одного очка.

18 февраля «Вашингтон» сыграет на выезде против «Вегаса».