Главного тренера «Монреаля» оштрафовали за критику судей Сумма штрафа составила 10 тысяч долларов.

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен выплатит штраф в размере 10 тысяч долларов за критику судей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Такой вердикт был вынесен после того, как специалист нелестно высказался об арбитрах после матча с «Далласом» (3:4 ОТ). Он назвал судейство обескураживающим, отметив, что его клубу для победы надо было обыграть сразу две команды.

Жюльен также посетовал, что за весь матч не был удален ни один игрок «Старз», в то время, как его хоккеисты порой покидали лед в крови.