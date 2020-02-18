«Айлендерс» проиграл на своем льду «Аризоне» Хоккеисты «Аризоны» обыграли «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе «Койотис» заброшенными шайбами отметились Клейтон Келлер и Конор Гарланд. У команды из Нью-Йорка отличился Энтони Бовиллье.

Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков из 32.

После этой игры «Аризона» набрала 68 очков и расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Айлендерс» с 72 очками занимают на Востоке пятое место.

В следующем матче «Койотис» в гостях сыграют против «Далласа», а «Айлендерс» на выезде встретятся с «Колорадо».