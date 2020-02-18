«Лос-Анджелес» обменял нападающего Тоффоли в «Ванкувер»

Как сообщает пресс-служба «Лос-Анджелеса», за нападающего Тайлера Тоффоли «Кингз» получили форварда Тима Шаллера и права на Тайлера Маддена, кроме этого «Лос-Анжелесу» достался выбор во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор на драфте 2022 года.
Отметим, что 1 июля 27-летний Тоффоли и 29-летний Шаллер могут стать неограниченно свободными агентами.
Мадден был задрафтован «Ванкувером» в 2018 году в третьем раунде под 68-м номером. 20-летний форвард выступает за команду Северо-восточного университета (NCAA), занимая в ней первые места по заброшенным шайбам (19) и набранным очкам (37).
Добавим, что в субботу Тоффоли стал автором первого хет-трика в матчах НХЛ под открытым небом. В 58 играх текущего сезона нападающий набрал 34 (18+16) очка.
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев Два хет-трика, девять голов, судейская казнь «СЮ». Как СКА выиграл в Уфе Матч в Уфе изобиловал яркими событиями и завершился победой гостей 5:4 в овертайме. 15.02.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Смолов забил, и сразу «Реалу»! Но ничью «Сельта» спасла уже после его замены Уже на седьмой минуте россиянин поразил ворота Куртуа на «Сантьяго Бернабеу», а в концовке заменивший Смолова Денис Суарес помог отличиться Санти Мине. 17.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем Алексей Сафонов: По 2,5 млн евро за 2,5 года – адекватные условия для Кокорина Известный футбольный агент высказался о долгожданном переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. 17.02.2020 10:00 Футбол Григорьевская Юлия Головин помогает победить «Монако», а Смолов в стартовом составе против «Реала» «Советский спорт» следит за наиболее интересными событиями в европейских чемпионатах. 16.02.2020 22:30 Футбол Федоровский Александр Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Наши голы в Мадриде: от Радченко до Смолова (видео) «Советский спорт» вспомнил всех российских игроков, забивавших «Реалу» до Смолова. 17.02.2020 16:30 Футбол Федоровский Александр Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай