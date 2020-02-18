«Лос-Анджелес» обменял нападающего Тоффоли в «Ванкувер» В обмен «Кингз» получил за форварда двух нападающих и два выбора на драфте.

Как сообщает пресс-служба «Лос-Анджелеса», за нападающего Тайлера Тоффоли «Кингз» получили форварда Тима Шаллера и права на Тайлера Маддена, кроме этого «Лос-Анжелесу» достался выбор во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор на драфте 2022 года.

Отметим, что 1 июля 27-летний Тоффоли и 29-летний Шаллер могут стать неограниченно свободными агентами.

Мадден был задрафтован «Ванкувером» в 2018 году в третьем раунде под 68-м номером. 20-летний форвард выступает за команду Северо-восточного университета (NCAA), занимая в ней первые места по заброшенным шайбам (19) и набранным очкам (37).

Добавим, что в субботу Тоффоли стал автором первого хет-трика в матчах НХЛ под открытым небом. В 58 играх текущего сезона нападающий набрал 34 (18+16) очка.