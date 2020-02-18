Голкипер «Колорадо» Грубауэр выбыл на неопределенный срок Вратарь «Эвеланш» Филипп Грубауэр получил травму нижней части тела в матче «Стадионной серии» против «Лос-Анджелеса» (3:1).

- У меня нет конкретных сроков его возвращения. Его состояние еще оценивается, он проходит тестирование. Более точные ответы у меня должны быть к концу недели. На данный момент его статус «со дня на день», и он может пропустить некоторое время, - цитирует официальный сайт НХЛ тренера «Колорадо» Джареда Беднара.

Добавим, что в 36 матчах чемпионата Грубауэр одержал 18 побед при 2,63 в среднем пропущенных гола и 91,6% сэйвов.