Ларс Эллер: Сегодня, мне кажется, «Вашингтон» играл слишком медленно Центральный нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер прокомментировал поражение команды в матче против «Вегаса» (2:3).

- Перед матчем мы сказали друг другу все правильные слова, но нам с первых же минут нужны эмоции, нужна страсть. Нужно войти в игру с первой же смены. Сегодня, мне кажется, мы играли слишком медленно, и это не принесло нам ничего хорошего, особенно в первом периоде.

Внутри команды мы знаем, что умеем играть как надо. Сейчас у нас, безусловно, сложный отрезок, но по концовке это сделает нас только сильнее, - приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после этой игры «Вашингтон» с 79 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» дома сыграют с «Монреалем».