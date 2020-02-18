Джон Карлсон: Начинать играть вовремя - существенно облегчило бы «Вашингтону» жизнь

- Начинать играть вовремя вместо того, чтобы гнаться за соперниками, существенно облегчило бы нам жизнь. Наша идентичность - в том, чтобы контролировать игру, а не пытаться спастись. Эту дорогу нам нужно прокладывать самим. Никто не собирается нас жалеть, да и сами мы тоже не собираемся. У нас предостаточно времени, чтобы заиграть в собственный бренд хоккея - намного более интенсивный и энергичный, чем сейчас, - цитирует Карлсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой игры «Вашингтон» с 79 очками расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» дома сыграют с «Монреалем».
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