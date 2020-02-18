ВИДЕО ДНЯ: Овечкин силовым приемом выкинул бывшего одноклубника на скамейку запасных Шмидт выступал в составе «Кэпиталз» с 2013 по 2017 годы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом во встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

В первом периоде Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом, отправив его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных «Голден Найтс».

Отметим, что Шмидт выступал в составе «Кэпиталз» с 2013 по 2017 годы. Летом 2017 года был выбран «Вегасом» как ограниченно свободный агент на драфте расширения.