«Сибирь» обыграла «Барыс» в овертайме Казахстанский клуб прервал свою шестиматчевую серию без поражений.

Хоккеисты «Сибири» одержали гостевую победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу новосибирцев.

В основное время гости забросили шайбу на 50-й минуте усилиями Егора Миловзора. Хозяева смогли сравнять счет под занавес третьего периода – гол записан на Линуса Виделля (60). В овертайме победу новосибирцам принес точный бросок Юрки Йокипакки (65).

Отметим, что оба коллектива гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Барыс» с 80 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сибирь» идет на пятой позиции (70).

В следующем матче казахстанская команда дома примет «Салават Юлаев», а «Сибирь» отправится в гости к «Автомобилисту».