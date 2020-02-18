Перенесший инфаркт защитник «Сент-Луиса» Боумистер сделал заявление Инцидент произошел 11 февраля во время выездного матча «Блюз» против «Анахайма».

Во время матча «Анахайм» – «Сент-Луис» защитник действующих чемпионов НХЛ Джей Боумистер перенес инфаркт прямо на скамейке. Игра была остановлена на 13-й минуте и будет доиграна позже.

Врачи спасли 36-летнему хоккеисту жизнь и был оперативно доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. Сегодня 18 февраля официальный сайт «Сент-Луиса» опубликовал заявление Боумистера:

«Хочу искренне поблагодарить всех тренеров из «Сент-Луиса» и «Анахайма», и тех, кто первыми отреагировал на ситуацию, а также медицинский персонал «Анахайма» и команду медицинского центра за их быстрые действия 11 февраля.

За прошедшее время наша семья почувствовала поддержку всей Национальной хоккейной лиги, а также города Сент-Луис. Нам очень помогло ваше искреннее беспокойство.

В воскресенье вечером я вернулся в Сент-Луис. Сейчас я на пути к восстановлению. Жена и дочери будут всегда благодарны за оказанную поддержку, и мы продолжаем смотреть в будущее с оптимизмом».

Боумистер – олимпийский чемпион 2014 года, двукратный обладатель Кубка мира (2004 и 2016) и двукратный чемпион мира (2003 и 2004) в составе сборной Канады. В прошлом году он впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. За «Сент-Луис» Джей выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 56 матчей, 1 гол и 8 результативных передач при показателе полезности +6.