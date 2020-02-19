Дубль Барбашева помог «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси» (видео) «Блюз» прервали серию из 5 поражений.

«Сент-Луис» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Одним из главных героев встречи стал Иван Барбашев. Российский нападающий забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. Всего в текущем сезоне на его счету 24 (9+15) очка.

Голкипер Джордан Биннингтон отразил все 17 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» набрал 76 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Нью-Джерси» - 14-й на Западе (54).

21 февраля «Блюзмены» примут «Аризону», а «Девилз» - «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Барбашев, 30, 46. Шварц, 55.