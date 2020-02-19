«Оттава» переиграла «Баффало», Анисимов и Наместников забросили три шайбы «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

«Оттава» на своей площадке взяла верх над «Баффало» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:4 (4:2, 1:2, 2:0).

В составе победителей дубль оформил Артем Анисимов. Всего на его счету 13 шайб в текущем сезоне. Еще один гол записал на свой счет Владислав Наместников. Форвард набрал 25 (13+12) очков в 56 матчах.

В таблице Восточной конференции «Оттава» занимает 15-е место, набрав 53 очка. «Баффало» расположился на 12-й позиции (62).

21 февраля «Сенаторз» на своем льду примут «Виннипег», а днем позже «Сейбрз» сыграют в гостях против «Питтсбурга».

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Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 7:4 (4:2, 1:2, 2:0)

Голы: Наместников, 15. Анисимов, 16, 18. Батерсон, 16. Пажо, 29:00, 53. Дюклер, 60 — Монтур, 3, 11. Окпосо, 23. Олофссон, 34.