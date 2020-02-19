Рантанен избежал серьезной травмы, вернется до конца «регулярки»

Лидер «Колорадо» Микко Рантанен избежал перелома ключицы, из-за чего мог пропустить остаток сезона. Он неудачно врезался в борт во время проигранного матча с «Тампой». Были подозрения, что все очень серьезно.
«Есть хорошие новости. Итоги МРТ Микко выглядели нормально. Он может вернуться даже до завершения регулярного чемпионата. В операции необходимости нет», — говорится в сообщении Colorado Hockey Now.
Рантонен является вторым в списке снайперов своей команды. Даже несмотря на то, что пропустил еще 16 матчей из-за прежней травмы. Неоспоримым лидером команды же является Нэтан Маккиннон. Он забил 33 шайбы.
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